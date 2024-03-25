Предсказана заметная с Земли вспышка звезды в 2024 году

Двойная звезда T Coronae Borealis ярко вспыхнет в 2024 году

Астрономы предсказали вспышку новой звезды, которую можно заметить с Земли невооруженным глазом в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Звезда находится на расстоянии три тысячи световых лет и входит в состав двойной системы T Coronae Borealis (T CrB), которая включает красный гигант и белый карлик. Белый карлик притягивает к себе вещество красного гиганта, наращивая свою массу. В какой-то момент массы станет достаточно для инициации реакций термоядерного синтеза, в результате чего произойдет очень быстрое высвобождение энергии и звезда увеличит свою яркость.

Весь этот процесс является частью естественного жизненного цикла обеих звезд, который имеет период 80 лет. После того как белый карлик превратится в новую звезду, он снова начинает отбирать газ у красного гиганта, накапливая газ с той же скоростью, прежде чем в конечном итоге произойдет повторная вспышка.

По оценке ученых, яркость T Coronae Borealis, расположенной в созвездии Северная Корона, будет сравнима с яркостью Полярной звезды. Она будет видна в течение недели, прежде чем снова затухнет.