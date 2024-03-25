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16:55, 25 марта 2024Наука и техника

Раскрыта загадка сверхгигантских звезд

The Astrophysical Journal Letters: раскрыто возникновение голубых сверхгигантов

Фото: Unsplash

Международная группа астрономов раскрыла загадку голубых сверхгигантов — самых ярких и горячих звезд во Вселенной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

С помощью новых звездных моделей и анализа большой выборки данных о 59 звездах Большом Магеллановом Облаке ученые нашли доказательства, что большинство голубых сверхгигантов могло возникнуть в результате слияния двух звезд, входящих в состав двойной системы.

Голубые сверхгиганты B-типа как минимум в 10 000 раз ярче и в 2–5 раз горячее Солнца и имеют массу от 16 до 40 раз больше массы Солнца. Согласно классическим звездным моделям, их продолжительность жизни относительно коротка, но при этом частота встречаемости превышает ожидаемый уровень.

Модели показали, что слияние двух гигантских звезд приводит к образованию объекта, который должен быть очень похожим на голубых сверхгигантов. Результат также воспроизводит схожий состав поверхности, в том числе обогащение азотом и гелием.

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      Александр Еникеев
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