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16:20, 25 марта 2024Россия

Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте

Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте «Кальинская»

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Рабочий погиб под завалами в шахте «Кальинская» в Свердловской области, спасатели извлекли его тело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника.

Как уточнили в пресс-службе, погиб горнорабочий Кирилл Лоскутов. Отмечается, что рудник окажет помощь его близким, семья погибшего также получит 3 миллиона рублей от компании.

Утром 25 марта на объекте произошел горный удар, в результате которого на горнорабочих очистного забоя обрушилась горная порода. Под завалами оказались двое рабочих, они подавали сигналы.

Позднее из-под завалов достали одного из рабочих. Шахтер был сознании, его доставили в больницу. После обвала горных пород в шахте «Кальинская» следователи возбудили уголовное дело.

Шахта «Кальинская» расположена в поселке Калья Североуральского городского округа. В ней добывают бокситовую руду, используемую в черной металлургии в качестве дополнительного материала при выплавке.

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      Алина Гончарова
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