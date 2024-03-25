Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте «Кальинская»

Рабочий погиб под завалами в шахте «Кальинская» в Свердловской области, спасатели извлекли его тело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североуральского бокситового рудника.

Как уточнили в пресс-службе, погиб горнорабочий Кирилл Лоскутов. Отмечается, что рудник окажет помощь его близким, семья погибшего также получит 3 миллиона рублей от компании.

Утром 25 марта на объекте произошел горный удар, в результате которого на горнорабочих очистного забоя обрушилась горная порода. Под завалами оказались двое рабочих, они подавали сигналы.

Позднее из-под завалов достали одного из рабочих. Шахтер был сознании, его доставили в больницу. После обвала горных пород в шахте «Кальинская» следователи возбудили уголовное дело.

Шахта «Кальинская» расположена в поселке Калья Североуральского городского округа. В ней добывают бокситовую руду, используемую в черной металлургии в качестве дополнительного материала при выплавке.