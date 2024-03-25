Трамп узнает о способе взыскания с него судом 457 миллионов долларов

AP: Трамп узнает о способе взыскания с него судом 457 миллионов долларов

В понедельник, 25 марта, экс-президент США Дональд Трамп узнает о способе взыскания с него судом штата Нью-Йорк 457 миллионов долларов по обвинению в мошенничестве в бизнесе. Об этом сообщает газета Associated Press (AP).

«Конфискация активов — распространенный законный вариант, когда у кого-то нет денег для уплаты гражданского судебного штрафа. В случае Трампа потенциальными целями могут быть такие объекты недвижимости, как его пентхаус Trump Tower, самолеты, офисное здание на Уолл-стрит или поля для гольфа», — отмечается в материале издания.

При этом бизнесмен обжалует приговор о выплате штрафа. Кроме того, прокурор штата Летиция Джеймс может в понедельник принять решение о переносе даты выплаты штрафа. Несмотря на то, что бывший американский лидер располагает данной суммой наличными средствами, он хочет сохранить их для участия в предвыборной гонке.

Долг Трампа возник в результате многомесячного гражданского процесса, начавшегося прошлой осенью. Политика и бизнесмена обвинили в том, что его компания и ее топ-менеджеры преувеличивали свое состояние на финансовых отчетах, обманывая банкиров и страховщиков. В частности, в отчетах он завысил в три раза размер своего пентхауса.

В феврале Трампа признали виновным и обязали осенью выплатить 355 миллионов долларов с процентами, которые начисляются каждый день. Суд также обязал выплатить деньги сыновьям бизнесмена Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу.