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04:11, 25 марта 2024Экономика

Ущерб от отмены мероприятий после теракта в «Крокусе» оценили

«Ведомости»: ущерб от отмены мероприятий после теракта составил ₽3-4 млрд

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Максимальный ущерб от отмены массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут составить до 3–4 миллиарда рублей за выходные 23–24 марта. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, убытки от полной отмены массовых мероприятий в Москве уже достигли 250–350 миллионов рублей.

Помимо этого, после теракта спрос на развлекательные мероприятия уже сократится приблизительно на 30 процентов, отметил гендиректор «MTC Live» Михаил Минин.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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      Юлия Мискевич
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