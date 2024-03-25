В Британии призвали к переговорам по Украине с сохранением Россией территорий

Экс-посол Британии призвал к переговорам по Украине с сохранением РФ территорий

Экс-посол Великобритании в России Энтони Брентон призвал Москву и Киев к мирным переговорам с учетом сохранения Россией территорий. Об этом он написал в статье для Financial Times (FT).

«Взрослым ответом станут переговоры. Украина продолжит существовать как независимая демократия с сильными связями с Западом. Киеву потребуются надежные гарантии безопасности, как и россиянам», — заявил дипломат.