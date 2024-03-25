Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 25 марта 2024Мир

В Британии призвали к переговорам по Украине с сохранением Россией территорий

Экс-посол Британии призвал к переговорам по Украине с сохранением РФ территорий

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Экс-посол Великобритании в России Энтони Брентон призвал Москву и Киев к мирным переговорам с учетом сохранения Россией территорий. Об этом он написал в статье для Financial Times (FT).

«Взрослым ответом станут переговоры. Украина продолжит существовать как независимая демократия с сильными связями с Западом. Киеву потребуются надежные гарантии безопасности, как и россиянам», — заявил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт. Где планировалось нападение?

      В Азербайджане арестовали планировавшего теракты мужчину

      В Британии призвали к переговорам по Украине с сохранением Россией территорий

      Поставки древесины из России в дружественные страны взлетели

      Одному виду жилья в России предрекли рекордные продажи

      Адвокат заявил о невозможности смертной казни исполнителям теракта в «Крокусе»

      Олимпийский чемпион назвал негативные последствия участия россиян в Играх-2024

      В Германии обвинили Украину в передаче западного оружия третьим сторонам

      Грузовик врезался в военный автобус на МКАД и загорелся

      Экс-глава МИД Австрии сравнила Бербок и фон дер Ляйен с 13-летними подростками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше