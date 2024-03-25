В ЕС допустили возобновление сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

Стано: ЕС согласился бы на предложение РФ сотрудничать в борьбе с терроризмом

Европейский союз (ЕС) согласился бы на предложение России сотрудничать в борьбе с терроризмом. Возобновление сотрудничества допустил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

«Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет», — сказал дипломат.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложила России укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом. По его словам, Париж и Москва контактируют как на техническом, так и на министерском уровнях, чтобы иметь возможность предложить сотрудничество на основе имеющейся информации, которая может быть полезной для российской стороны.