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15:35, 25 марта 2024Бывший СССР

Премьер-министр Грузии высказался о ключевом конфликте на Кавказе

Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил о поддержке мира между Баку и Ереваном
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Vladyslav Musiienko / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о ключевом конфликте на Кавказе, заявил, что готов содействовать мирному процессу Армении и Азербайджана. Слова политика передает ТАСС.

«Мы говорили и о региональных событиях. Я подчеркнул важность наших совместных усилий для борьбы с вызовами в регионе. Грузия поддерживает усилия, направленные на стабильность, мир и сосуществование на Южном Кавказе», — заявил Кобахидзе на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Премьер Армении отметил, что на встрече обсуждался вопрос делимитации границы между Арменией и Грузией. По его словам, развитие отношений с Грузией важно для региона в целом.

Ранее в Грузии прошли обсуждения по вопросам интеграции страны в НАТО. Глава правительства подчеркнул, что Грузия является одним из самых лояльных партнеров альянса.

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      Валентин Карант
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