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17:43, 25 марта 2024Спорт

В МОК прокомментировали информацию о недопуске к Играм теннисистки Соболенко

МОК заявил, что теннисистка Соболенко не исключена из числа участников ОИ-2024

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали информацию о недопуске к Играм 2024 года в Париже белорусской теннисистки Арины Соболенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что в данный момент ни один теннисист не исключен из числа участников ОИ в Париже. Таким образом, Соболенко сохраняет шансы попасть на турнир.

Ранее 25 марта портал Tennis Up to Date сообщил, что Соболенко и ее соотечественница Виктория Азаренко не выступят на Олимпийских играх 2024 года. Причиной стало то, что спортсменки связаны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Соболенко — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде. На ее счету две победы на Australian Open 2023-го и 2024-го в одиночном разряде, а также на Australian Open-2021 и US Open-2019 в парном разряде.

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      Анастасия Борисова
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