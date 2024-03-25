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11:30, 25 марта 2024Бывший СССР

В парламенте Армении перед выступлением министра обороны забрали телефоны

В НС Армении у депутатов забрали телефоны перед выступлением министра обороны

Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters

У депутатов Национального собрания (НС) Армении забрали телефоны перед выступлением министра обороны республики Сурена Папикяна, передает РИА Новости.

Сообщается, что в парламенте проходило заседание комиссии по вопросам обороны и безопасности. Перед началом выступления Папикяна глава комиссии Андраник Кочарян обратился к парламентариям с просьбой передать мобильные устройства представителям силовых структур.

Телефоны народных представителей были сложны в специализированный сейф. Кочарян пояснил, что такая мера необходима, чтобы исключить возможную прослушку «врагов» Армении. О содержании закрытой части заседания не сообщается.

Ранее об угрозах Еревану со стороны внешних врагов рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, на Армению напали неназванные демократические силы, поэтому страна была вынуждена присоединиться к Международному уголовному суду.

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      Глеб Палехов
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