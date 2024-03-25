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15:33, 25 марта 2024Мир

В регионе Италии вынесли резолюцию против поставок оружия Украине

В итальянской Эмилии-Романье вынесли резолюцию против поставок оружия Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Италии на региональном уровне вынесли резолюцию об отказе от антироссийских санкций и поставок оружия Украине. Об этом сообщил член регионального совета северной итальянской области Эмилия-Романья Стефано Барджи в беседе с ТАСС.

«Я понимаю все сложности правительства, но мы на региональном уровне можем выражать свое мнение более свободно. Никакие санкции еще ни разу не привели к желаемому результату, они только вредят нашей экономике», — заявил вынесший резолюцию член облсовета.

Барджи добавил, что резолюция составлена таким образом, что за нее «может проголосовать большинство, поскольку в ней говорится о необходимости достижения мира».

В тексте резолюции упомянуто, что с 2014 по 2022 год Италия теряла до 3 миллиардов евро в год из-за санкций против России, а экономика Евросоюза (ЕС) понесла убытки из-за снижения поставок российского газа, так и не достигнув в итоге энергетической самостоятельности. Кроме того, отмечен экономический спад в ряде стран ЕС.

Резолюция также указывает на невозможность победы Украины над Россией на поле боя и призывает к поискам компромисса в вопросе утраченных Украиной территорий.

19 марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала избежать эскалации на Украине любой ценой и отказаться от идеи отправить в регион войска стран НАТО.

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      Елизавета Мытарева
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