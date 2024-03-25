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12:19, 25 марта 2024Силовые структуры

В России владельца пансионата приговорили к 3,5 года из-за пожара с 4 жертвами

Суд дал 3,5 года владельцу «Золотого века», где случился пожар с 4 погибшими
Роман Бакуто

Роман Бакуто. Кадр: Кемеровский районный суд Кемеровской области / YouTube

Суд в Кемеровской области огласил приговор в отношении 34-летнего предпринимателя и 45-летней экс-директора частного пансионата для престарелых людей, где два года назад произошел пожар с четырьмя жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подсудимых признали виновными по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Судья приговорил мужчину к 3,5 года колонии строгого режима, а женщину — к трем годам лишения свободы условно. В зале суда они полностью признали вину.

По данным следствия, пожар в пансионате «Золотой век» произошел в ночь на 8 января 2022 года. В этот момент внутри здания находились 47 постояльцев, четверо из которых не смогли выбраться и не выжили. Позже было установлено, что незадолго до случившегося специалисты выявили нарушения норм и правил пожарной безопасности в учреждении, которые предприниматель и директор проигнорировали. Потерпевшими по уголовному делу признаны 52 человека.

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