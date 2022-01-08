После пожара в пансионате «Золотой век» возбудили уголовное дело

В Кузбассе после пожара в частном пансионате для престарелых людей «Золотой век», где погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Кемеровской области.

По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата. В комнате напротив спасатели обнаружили тела трех мужчин без признаков жизни, в другой комнате — тело 87-летней женщины.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Личность владельца пансионата установлена, с ним работают следователи. Изъяты документы, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы с целью установить причины смерти и возникновения пожара. Расследование находится на контроле прокуратуры Кузбасса.

Пожар в пансионате «Золотой век» произошел в ночь с 7 на 8 января. Было установлено, что горели личные вещи на площади десять квадратных метров. В тушении были задействованы 48 человека и 14 единиц техники. Среди жертв трагедии 87-летняя Зоя Малютина, 68-летний Валерий Караваев, 64-летний Вячеслав Скресанов и 47-летний Дмитрий Андреев.