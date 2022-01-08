Опубликовано видео с места трагедии в пансионате «Золотой век»

Опубликовано видео с места трагедии в частном пансионате для пожилых людей «Золотой век» в Кемеровской области, где в результате пожара погибли четыре человека. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видна комната, в которой стоят две кровати. Стены, постельное белье и остальные предметы в помещении в копоти. Также виден фрагмент бойлерной, где, по информации источника ТАСС, произошло возгорание.

Среди жертв трагедии 87-летняя Зоя Малютина, 68-летний Валерий Караваев, 64-летний Вячеслав Скресанов и 47-летний Дмитрий Андреев.

Пожар в пансионате Золотой век произошел в ночь с 7 на 8 января. Было установлено, что горели личные вещи на площади десять квадратных метров. В тушении были задействованы 48 человека и 14 единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

