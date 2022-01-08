Названа причина пожара в пансионате «Золотой век»

Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Кемеровского муниципального округа.

«По предварительным данным, погибли четыре человека. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — рассказала сотрудница ЕДДС.

Она уточнила, что в здании в момент пожара находилось около 48 человек, их эвакуировали.

«Возгорание было на площади 10 квадратных метров, данных о ликвидации пока нет», — уточнила она.

При этом источник ТАСС сообщает, что возгорание в пансионате полностью ликвидировано, а все постояльцы вернулись в здание. Уточняется, что пожар начался в бойлерной. По словам собеседника агентства, она находится напротив комнат, где размещались пожилые люди.

Ранее стало известно о по меньшей мере четырех погибших при пожаре в пансионате «Золотой век». Было установлено, что горели личные вещи на площади десять квадратных метров. В тушении были задействованы 48 человека и 14 единиц техники.

