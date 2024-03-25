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05:33, 25 марта 2024Мир

В США ответили на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

ВВС США: взаимодействие бомбардировщиков Штатов и МиГ-31 было безопасным

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

ВВС Соединенных Штатов назвали «безопасными и профессиональными» действия пилота истребители МиГ-31, который ранее не допустил над Баренцевым морем нарушения границы РФ американскими бомбардировщиками. Об этом сказано в пресс-релизе самих ВВС США, пишет РИА Новости.

«Оба самолета действовали в воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — сказано в сообщении.

Военные США уточнили, что бомбардировщики летели для «планового развертывания» в Европе. Как сообщили американские СМИ, В-1 направлялись из Техаса на американскую базу в Испании.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что истребитель МиГ-31 Вооруженных сил России предотвратил приближение стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США к границам страны.

В ведомстве уточнили, что 24 марта над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе России групповая воздушная цель. Для опознавания цели был поднят дежурный истребитель МиГ-31. При этом нарушения государственной границы России не допущено.

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      Марина Совина
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