В США ответили на перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31

ВВС США: взаимодействие бомбардировщиков Штатов и МиГ-31 было безопасным

ВВС Соединенных Штатов назвали «безопасными и профессиональными» действия пилота истребители МиГ-31, который ранее не допустил над Баренцевым морем нарушения границы РФ американскими бомбардировщиками. Об этом сказано в пресс-релизе самих ВВС США, пишет РИА Новости.

«Оба самолета действовали в воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — сказано в сообщении.

Военные США уточнили, что бомбардировщики летели для «планового развертывания» в Европе. Как сообщили американские СМИ, В-1 направлялись из Техаса на американскую базу в Испании.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что истребитель МиГ-31 Вооруженных сил России предотвратил приближение стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США к границам страны.

В ведомстве уточнили, что 24 марта над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к границе России групповая воздушная цель. Для опознавания цели был поднят дежурный истребитель МиГ-31. При этом нарушения государственной границы России не допущено.