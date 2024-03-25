В США объяснили реакцию Белого дома на теракт в «Крокусе»

Журналист Гарднер: риторика США насчет «Крокуса» напоминает о «Северных потоках»

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сразу заявила о непричастности Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это напоминает риторику Белого дома после подрыва газопроводов «Северный поток», рассказал американский журналист Стивен Гарднер на своем YouTube-канале.

«Кремль теперь заявляет, что США должны разгласить имеющуюся у них информацию об этом теракте, — а официальный представитель Белого дома адмирал Джон Кирби вместо этого тут же заявил: "Мы точно знаем, что это не Украина!"» — отметил он.

Гарднер подчеркнул, что на данный момент никто точно не знает о причастности Украины к страшному теракту. Однако реакция Кирби напомнила про случай, когда Байден дал приказ подорвать газопровод «Северный поток — 2», а на следующий день администрация президента США заявила, что Киев не связан со случившимся, объяснил журналист. Гарднер уточнил, что всегда ищет повторяющиеся шаблоны.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта были задержаны.

Ранее сообщалось, что всех обвиняемых в совершении преступления доставили в Басманный суд Москвы. В их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

