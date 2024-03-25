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17:11, 25 марта 2024Мир

В США рассказали о будущем НАТО после поражения Украины

Экс-разведчик США Риттер: НАТО не сможет расширяться после поражения Украины

Фото: Heiko Jung / NTB / Reuters

НАТО не сможет свободно расширяться после поражения Украины в военном конфликте с Россией. О возможном будущем альянса рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

«Украину никогда не пустят в НАТО, Грузию тоже. Победа России означает, что она поставит шах и мат политике открытых дверей, которой сейчас придерживается альянс», — заявил Риттер.

Экс-разведчик отметил, что поражение Украины приведет к ряду проблем в Североатлантическом альянсе и поставит под сомнение его планы по расширению за счет новых государств.

Ранее Риттер допустил, что Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары, добавив, что Украина могла бы продолжать существовать, если бы Запад не стремился вооружить ее дальнобойными ударными системами.

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      Елизавета Мытарева
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