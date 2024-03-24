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20:26, 24 марта 2024Мир

В США допустили появление буферных зон на Украине

Бывший разведчик Риттер: Россия создаст буферные зоны на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Больше не будет украинского государства. (…) Все, кто говорил о необходимости дать Вооруженным силам Украины дальнобойное оружие, будут виноваты в этом. Как уже говорил [президент России] Владимир Путин, на этой территории будут созданы буферные зоны. Их размеры будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь лучшие западные ракеты», — допустил он.

Риттер отметил, что Украина могла бы продолжать существовать, если бы Запад не стремился вооружить ее дальнобойными ударными системами.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго заявили, что в Великобритании захотели создать буферную зону из сил НАТО вокруг Киева, а украинских военных отправить в зону боестолкновений.

18 марта Путин сообщил, что российские военные могут создать на действующей территории Украины санитарную зону, которая станет непреодолимой для средств поражения, прежде всего западного производства.

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      Даниил Иринин
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