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05:09, 21 марта 2024Бывший СССР

В России заявили о плане Британии создать буферную зону вокруг Киева

Военные ученые: Лондон хочет организовать на Украине буферную зону из сил НАТО

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании захотели создать буферную зону из сил НАТО вокруг Киева, а украинских военных отправить в зону боестолкновений, сообщили член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго в материале для журнала «Национальная оборона».

«Великобритания предлагает к маю 2024 года подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши с целью создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева», — отмечается в публикации.

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Согласно плану Лондона, перемещение украинских войск усилит интенсивность боестолкновений и впоследствии заставит Москву сесть за стол переговоров, объяснили специалисты. При этом военные ученые указали, что от плана Великобритании могут отказаться другие страны НАТО.

Ранее экс-министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес допустил отправку британских войск на Украину. По его мнению, государству нужно тратить 3 процента ВВП на оборону, потому что солдатам, которые служат национальной безопасности, необходимо «быть защищенными».

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      Маргарита Пименова
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