Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:32, 25 марта 2024Мир

В Турции раскритиковал поставки Украине беспилотников

Турецкий политик Перинчек: поставка Анкарой БПЛА Киеву подрывает торговлю страны

Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек раскритиковал поставки Украине беспилотников Анкарой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это подрывает энергетическую безопасность и внешнюю торговлю Турции, Он назвал Россию союзником Турции и ближайшим партнером в экономике и в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что турецкая компания по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar намерена закончить строительство завода под Киевом за год. По словам главы предприятия Халука Байрактара, ежегодно планируется производить около 120 тысяч дронов.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что турецкий завод по производству дронов Bayraktar на территории Украины станет законной целью России. Он считает, что на отношения между Россией и Турцией строительство этого завода никак не повлияет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого по делу «Крокуса» заподозрили в связях с зарубежными радикальными проповедниками. Что известно об этом?

      Главный нефтеконкурент России «отменил» пик мирового спроса на сырье

      В США заявили о проблеме с доверием в отношениях с Израилем

      Российскую экс-чиновницу заподозрили в махинациях с квартирами для нуждающихся

      Стали известны итоги разведки рудника в Приамурье с заблокированными горняками

      Названы крупнейшие поставщики лекарств в Россию

      «Газпром» рассказал об объеме транзита газа в Европу через Украину

      Трамп узнает о способе взыскания с него судом 457 миллионов долларов

      В Турции раскритиковал поставки Украине беспилотников

      ВСУ обстреляли Донецк из техники НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше