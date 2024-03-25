В Турции раскритиковал поставки Украине беспилотников

Турецкий политик Перинчек: поставка Анкарой БПЛА Киеву подрывает торговлю страны

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек раскритиковал поставки Украине беспилотников Анкарой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это подрывает энергетическую безопасность и внешнюю торговлю Турции, Он назвал Россию союзником Турции и ближайшим партнером в экономике и в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что турецкая компания по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar намерена закончить строительство завода под Киевом за год. По словам главы предприятия Халука Байрактара, ежегодно планируется производить около 120 тысяч дронов.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что турецкий завод по производству дронов Bayraktar на территории Украины станет законной целью России. Он считает, что на отношения между Россией и Турцией строительство этого завода никак не повлияет.