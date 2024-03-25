В Турции целью теракта в Подмосковье назвали срыв переговоров России и Украины

Омбудсмен Малкоч: теракт в «Крокусе» устроили для срыва переговоров с Украиной

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был устроен для срыва переговоров России с Украиной по урегулированию конфликта. Об этом заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч в разговоре с газетой Sabah.

«Каждый раз, когда между РФ и Украиной возникает атмосфера примирения, происходит какой-то инцидент, и все надежды откладываются на следующую весну. Этот теракт — дело рук тех, кто хочет саботировать процесс урегулирования между Москвой и Киевом», — рассказал омбудсмен.

По его мнению, за последний месяц наметился прогресс на пути к урегулированию конфликта. Поэтому Малкоч резюмировал, что теракт «выглядит как намеренный саботаж».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство не поддерживает никаких контактов с Западом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он также подчеркнул, что в этом нет необходимости и российские спецслужбы самостоятельно осуществляют деятельность по расследованию.