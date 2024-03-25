Во Франции арестовали мужчину с плакатом «Да здравствует Путин»

Le Figaro: француз арестован за слова о Макроне и плакат «Да здравствует Путин»

Французская полиция арестовала за оскорбления президента Франции Эммануэля Макрона мужчину с плакатами «Да здравствует Путин» и «Макрон — мошенник». Об этом пишет Le Figaro.

Как сообщается, мужчина был взят под арест в французском По. Арендодатель социального жилья сообщил в полицию об оскорбляющих Макрона и его жену плакатах. В частности, мужчина вывесил лозунги «Да здравствует Путин», «Макрон — мошенник» и «Макрон — сумасшедший психопат, он хочет вести нас к войне».

Обвиняемый был признан вменяемым в результате психиатрической экспертизы и согласился признать свою вину. Как сообщил прокурор По Родольф Жарри, после этого прокуратура по итогам досудебного расследования ограничится взысканием штрафа.

Ранее представитель партии «Республиканцы» Лоран Вокье в колонке для газеты Tribune назвал «невыносимым легкомыслием» заявление Макрона об отправке войск на Украину. Он добавил, что после высказывания президента Франции голос страны на международной арене дискредитирован.