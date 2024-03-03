Во Франции заявление Макрона по Украине назвали невыносимым легкомыслием
Президент Франции Эммануэль Макрон проявил «невыносимое легкомыслие», когда посчитал возможной отправку войск европейских государств на Украину. На это указал глава французского региона Овернь — Рона — Альпы, представитель партии «Республиканцы» Лоран Вокье в колонке для газеты Tribune, передает РИА Новости.
«Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент проявил невыносимое легкомыслие», — подчеркнул он, отметив, что французский лидер не успел заручиться поддержкой США и европейских стран.
Вокье добавил, что после заявления Макрона голос Франции на международной арене дискредитирован и теперь страна «представляет всем врагам Запада зрелище раскола и бессилия». Французский президент, в свою очередь, называл слова об отправке европейских войск на Украину взвешенными и продуманными.
Ранее Макрон говорил о намерении обсудить вопрос отправки войск на Украину с лидерами французских партий. Заявления президента Франции вызвали критику со стороны оппозиции.