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11:26, 3 марта 2024Мир

Во Франции заявление Макрона по Украине назвали невыносимым легкомыслием

Глава французского региона: Макрон проявил легкомыслие по вопросу Украины

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон проявил «невыносимое легкомыслие», когда посчитал возможной отправку войск европейских государств на Украину. На это указал глава французского региона Овернь — Рона — Альпы, представитель партии «Республиканцы» Лоран Вокье в колонке для газеты Tribune, передает РИА Новости.

«Упомянув отправку войск на территорию Украины, что, если не довольствоваться пустыми словами, подразумевало бы вступление в войну Франции и других западных стран, президент проявил невыносимое легкомыслие», — подчеркнул он, отметив, что французский лидер не успел заручиться поддержкой США и европейских стран.

Вокье добавил, что после заявления Макрона голос Франции на международной арене дискредитирован и теперь страна «представляет всем врагам Запада зрелище раскола и бессилия». Французский президент, в свою очередь, называл слова об отправке европейских войск на Украину взвешенными и продуманными.

Ранее Макрон говорил о намерении обсудить вопрос отправки войск на Украину с лидерами французских партий. Заявления президента Франции вызвали критику со стороны оппозиции.

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      Дмитрий Попов
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