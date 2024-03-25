Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что власти страны повысили уровень террористической угрозы до наивысшего после совещания Совета по национальной обороне. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Заседание, организованное в Елисейском дворце, было созвано в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Мы решили повысить уровень [плана борьбы с терроризмом] Vigipirate до самого высокого: "срочная угроза нападения"», — отметил Атталь.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.
Ранее египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль предположил, что разведки Украины и Запада могут быть причастны к теракту в Подмосковье.