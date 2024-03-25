Врачи извлекли живого угря из живота мужчины

VN Express: во Вьетнаме врачи достали из пациента живого 30-сантиметрового угря

Во Вьетнаме врачи столкнулись с необычным случаем. Об этом сообщает VN Express.

20 марта в районный медицинский центр Hai Ha в провинции Куангнинь привезли 34-летнего мужчину с жалобами на боли в животе. Пациенту было так плохо, что он не мог отвечать на вопросы медиков. Рентгеновский снимок живота и УЗИ выявили посторонний предмет в брюшной полости, а также многочисленные разрывы стенок кишечника и перитонит. Было решено прооперировать мужчину, чтобы достать инородное тело.

К своему удивлению хирурги извлекли из брюшной полости пациента живого 30-сантиметрового угря. Рыба так сильно повредила прямую кишку мужчины, что медикам пришлось удалить значительный фрагмент некротической ткани. Несмотря на сложность операции, она прошла успешно.

Когда пациент очнулся, то не смог объяснить врачам, как угорь попал в его кишечник. Медики полагают, что рыба каким-то образом заползла в тело со стороны заднего прохода, прогрызла кишечник и таким образом оказалась в брюшной полости. Больше всего экспертов поразило, что угорь был живым во время операции.

Ранее сообщалось, что у мужчины из США из носа извлекли 150 личинок, после того как он обратился в больницу с жалобами на боль и кровотечение. Паразиты попали в его тело из-за контакта с речной рыбой.