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12:33, 25 марта 2024Из жизни

Врачи извлекли живого угря из живота мужчины

VN Express: во Вьетнаме врачи достали из пациента живого 30-сантиметрового угря

Фото: Rostislav Stefanek / Shutterstock / Fotodom

Во Вьетнаме врачи столкнулись с необычным случаем. Об этом сообщает VN Express.

20 марта в районный медицинский центр Hai Ha в провинции Куангнинь привезли 34-летнего мужчину с жалобами на боли в животе. Пациенту было так плохо, что он не мог отвечать на вопросы медиков. Рентгеновский снимок живота и УЗИ выявили посторонний предмет в брюшной полости, а также многочисленные разрывы стенок кишечника и перитонит. Было решено прооперировать мужчину, чтобы достать инородное тело.

К своему удивлению хирурги извлекли из брюшной полости пациента живого 30-сантиметрового угря. Рыба так сильно повредила прямую кишку мужчины, что медикам пришлось удалить значительный фрагмент некротической ткани. Несмотря на сложность операции, она прошла успешно.

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Когда пациент очнулся, то не смог объяснить врачам, как угорь попал в его кишечник. Медики полагают, что рыба каким-то образом заползла в тело со стороны заднего прохода, прогрызла кишечник и таким образом оказалась в брюшной полости. Больше всего экспертов поразило, что угорь был живым во время операции.

Ранее сообщалось, что у мужчины из США из носа извлекли 150 личинок, после того как он обратился в больницу с жалобами на боль и кровотечение. Паразиты попали в его тело из-за контакта с речной рыбой.

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      Антонина Черташ
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