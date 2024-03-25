Российские саперы уничтожили группу солдат ВСУ и заминировали пути подхода

Минобороны РФ: группа Мошкина уничтожила солдат ВСУ и заминировала пути подхода

Группа командира инженерно-саперного взвода гвардии лейтенанта Александра Мошкина сумела уничтожить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаки на российских саперов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Во время установки противотанковых минных полей российских военных попыталась атаковать диверсионно-разведывательная группа противника. Заняв оборону, Мошкин грамотно распределил личный состав на безопасных расстояниях между огневыми точками, оперативно выявил опасные направления атаки и огневые точки противника.

Благодаря руководству Мошкина взводу удалось уничтожить группу украинских бойцов и завершить минирование путей подхода к российским оборонительным рубежам. Это позволило остановить продвижение бронетехники и пехоты ВСУ.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по объектам электроэнергетики и местам сборки безэкипажных катеров на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.