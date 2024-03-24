ВКС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

МО России: ВКС нанесли групповой удар по объектам электроэнергетики Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по объектам электроэнергетики и местам сборки безэкипажных катеров на Украине. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

ВКС ночью нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и дронами-камикадзе.

Отмечается, что дроны и ракеты поразили объекты электроэнергетики, газодобывающей отрасли, а также места сборки и испытаний безэкипажных катеров.

«В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты», — говорится в сообщении.

15 марте в Минобороны сообщили, что за неделю российские войска нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками в зоне проведения специальной военной операции.

