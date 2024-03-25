За два дня мошенники обманули жителей российского региона на 16 миллионов рублей

В Югре за выходные мошенники обманули жителей на 16,2 миллиона рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — мошенники за выходные обманули жителей на 16,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции региона.

За два дня силовики зафиксировали 30 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас правоохранители работают над установкой и задержанием подозреваемых.

Одна местная жительница перевела на «безопасный счет» миллион рублей. Якобы сотрудник банка убедил ее в том, что ее сбережения в опасности, а потом перестал выходить на связь. На уловки злоумышленников попался и 48-летний житель Нефтеюганска. «Сотрудник Центрального банка» заявил пострадавшему, что мошенники получили доступ к его банковским счетам и пытаются оформить кредит на имя мужчины. В результате пострадавший потерял 390 тысяч рублей.

Ранее житель Ульяновска лишился квартиры и нескольких миллионов рублей после того, как поговорил с мошенниками.