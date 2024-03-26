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01:48, 26 марта 2024Мир

Боррель заявил о сотрудничества спецслужб Евросоюза и России

Боррель заявил о сотрудничестве спецслужб ЕС и РФ после теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что спецслужбы организации и России поддерживают сотрудничество в разведывательной области после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он высказался в эфире телеканала CNN.

Боррель подтвердил, что спецслужбы ЕС сотрудничают с российскими коллегами. Он также снова осудил теракт.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что организация осуждает теракт в «Крокус Сити Холле». «Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — добавил евродипломат.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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      Марина Совина
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