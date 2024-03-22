Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 22 марта 2024Мир

ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Евродипломат Стано: ЕС осуждает теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Европейский союз (ЕС) осуждает теракт в «Крокус Сити Холле» и выражает соболезнования жертвам. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на своей странице в соцсети X.

Стано заявил, что ЕС решительно осуждает атаки против мирного населения. Он также выразил шок и потрясение от сообщений о стрельбе в Москве.

«Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — заявил евродипломат.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

      Очевидец рассказал о проникновении стрелков в «Крокус»

      Депутат Госдумы рассказал о спасшем его в «Крокусе» обстоятельстве

      Россиян предупредили о возможных фейках после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

      Очевидец рассказал о нападении в «Крокус Сити Холле»

      Стало известно о нескольких обрушениях кровли в горящем «Крокусе»

      Светлаков спасся при теракте в «Крокус Сити Холле»

      Появилось видео с пытающимися найти выход из «Крокуса» людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше