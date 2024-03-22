ЕС осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Евродипломат Стано: ЕС осуждает теракт в «Крокус Сити Холле»

Европейский союз (ЕС) осуждает теракт в «Крокус Сити Холле» и выражает соболезнования жертвам. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на своей странице в соцсети X.

Стано заявил, что ЕС решительно осуждает атаки против мирного населения. Он также выразил шок и потрясение от сообщений о стрельбе в Москве.

«Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — заявил евродипломат.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.