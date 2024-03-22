Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 22 марта 2024Мир

Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»

Мирошник: Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Его слова приводит ТАСС.

«Я уверен, что они будут требовать в ближайшее время провести заседание Совета Безопасности для того, чтобы разобрать все дела и получить от мирового большинства, от крупнейшей международной организации осуждение этих действий», — отметил дипломат.

Ранее Мирошник обвинил США об осведомленности о теракте в «Крокусе». Он напомнил, что Вашингтон указывал на «места скопления людей» и «концерты».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      В Белом доме не проследили связь теракта в Подмосковье с заявлением посольства

      В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

      Власти Москвы и Подмосковья попросили сдать кровь для пострадавших в «Крокусе»

      Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении терроризма

      Очевидец рассказал о проникновении стрелков в «Крокус»

      Россиян предупредили о возможных фейках после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

      Депутат Госдумы рассказал о спасшем его в «Крокусе» обстоятельстве

      Очевидец рассказал о нападении в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше