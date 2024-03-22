Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»

Мирошник: Россия запросит заседание Совбеза ООН в связи с терактом в «Крокусе»

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Его слова приводит ТАСС.

«Я уверен, что они будут требовать в ближайшее время провести заседание Совета Безопасности для того, чтобы разобрать все дела и получить от мирового большинства, от крупнейшей международной организации осуждение этих действий», — отметил дипломат.

Ранее Мирошник обвинил США об осведомленности о теракте в «Крокусе». Он напомнил, что Вашингтон указывал на «места скопления людей» и «концерты».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.