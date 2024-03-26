Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой

Минобороны: российские войска улучшили положение на авдеевском направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили четыре контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи в Донецкой народной республике.

На данном направлении за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 280 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две американские гаубицы M777, британская САУ AS-90, а также гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

Ранее российские войска взяли под огневой контроль несколько путей снабжения группировки Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении. Так, под контроль были взяты пути снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.