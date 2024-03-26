Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 26 марта 2024Россия

Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой

Минобороны: российские войска улучшили положение на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили четыре контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи в Донецкой народной республике.

На данном направлении за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 280 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две американские гаубицы M777, британская САУ AS-90, а также гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее российские войска взяли под огневой контроль несколько путей снабжения группировки Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении. Так, под контроль были взяты пути снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник офиса Зеленского случайно заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе». Что именно он сказал?

      Дачников призвали срочно посыпать картофель золой

      В Финляндии вновь назвали Россию главной угрозой безопасности

      Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к весне

      Минобороны заявило о перехвате двух переоборудованных ракет С-200

      Во Франции назвали важное негативное последствие вступления Украины в НАТО

      Россия нанесла групповой удар по центрам принятия решений ВСУ и объектам СБУ

      Готовивший теракт в Самарской области россиянин планировал уехать на Украину

      Россиянкам назвали самые модные оттенки блонда при окрашивании волос весной

      Адвокат Блиновской раскрыл срок поступления уголовного дела блогерши в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше