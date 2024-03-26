Рианна с неожиданным цветом бровей снялась для журнала

Барбадосская певица Рианна снялась с окрашенными в неожиданный оттенок бровями для апрельского номера китайской версии Vogue. Соответствующие кадры появились на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница предстала на одном из кадров в желтом пиджаке с многочисленными деталями в форме бумажных стикеров для заметок. Также она повязала на бедра белую рубашку и надела на шею ожерелье в виде серебристых часов и жемчужные бусы. При этом звезда держала в руках проводной телефон, приложив трубку к уху.

В свою очередь, визажистка знаменитости Присцилла Оно нанесла ей на губы нюдовый блеск и окрасила брови в насыщенный бордовый оттенок.

Ранее в марте сообщалось, что Рианна неожиданно сменила имидж. Так, она сделала стрижку маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы — прим. «Ленты.ру») и окрасила пряди в блонд.