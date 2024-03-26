Россиянам посоветовали взвешивать риски при планировании поездок за границу

МИД России: необходимо взвешивать риски при планировании поездок за границу

Россиянам необходимо взвешивать риски при планировании поездок за границу. Об этом заявили в МИД, передает РИА Новости.

«Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», — указали в ведомстве.

Там напомнили, что неоднократно предупреждали «о возможных задержаниях или арестах по запросам правоохранительных органов и спецслужб США».

В январе сообщалось, что консульский департамент МИД готовится к пересмотру учета россиян в других странах. В ведомстве заявили, что консульский учет требует пересмотра с учетом обеспечения прав, интересов и безопасности граждан России за границей. Подчеркивается, что существующие правила учета россиян за рубежом сложились еще в 1990-х годах.