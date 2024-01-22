МИД заявил о необходимости пересмотра учета граждан России за рубежом

Консульский департамент МИД РФ заявил о необходимости пересмотра учета граждан

Министерство иностранных дел (МИД) России должно пересмотреть порядок учета граждан страны за границей. Соответствующее сообщение опубликовал консульский департамент МИД в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что консульский учет требует пересмотра с учетом обеспечения прав, интересов и безопасности граждан России за границей. Подчеркивается, что существующие правила учета россиян за рубежом сложились еще в 1990-х годах.

В МИД отметили, что существующие сведения о российских гражданах за границей содержат базовые персональные данные и используются для организации эвакуационных мероприятий, а также проведения за рубежом голосования на федеральных выборах.

Ранее в министерстве иностранных дел России назвали причину удержания российских моряков в порту Мапуту. Моряки оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом.