Студента арестовали за ложное сообщение о готовящемся теракте в Петербурге

Суд в Петербурге арестовал студента после ложного минирования ТРК «Лондон Молл»

Cуд на два месяца арестовал студента Александра Козлова, который обвиняется в ложном сообщении о минировании торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Лондон Молл» на востоке Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурант пробудет под стражей до 23 мая. Ему вменяют часть 3 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

По версии следствия, 24 марта Козлов, находясь в здании полиции по Невскому району Петербурга, сообщил одному из сотрудников о готовящемся теракте в ТРК. В ходе проверки здания правоохранительными органами эта информация не подтвердилась.

Молодого человека задержали в тот же день. Ему грозит до восьми лет колонии.

