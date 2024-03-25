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14:19, 25 марта 2024Силовые структуры

После ложного минирования торгового центра в Санкт-Петербурге возбуждено дело

В Санкт-Петербурге возбудили дело после ложного минирования ТРК «Лондон Молл»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Из-за ложного минирования торгово-развлекательного центра (ТРК) «Лондон Молл» на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Фонтанка».

Дело возбуждено по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). 19-летний задержанный ждет избрания меры пресечения. По уголовной статье ему грозит до восьми лет колонии.

Юноша позвонил в полицию и сообщил о спрятанной в «Лондон Молле» бомбе, однако не уточнил, где именно заложил взрывчатку. Здание осмотрели взрывотехники.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина предупредила, что от имени организации россиянам отправляют фейковые сообщения о минировании зданий.

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      Екатерина Кашурникова
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