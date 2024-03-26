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14:31, 26 марта 2024Забота о себе

Врач предупредил об опасном хрусте в спине

Травматолог-ортопед Рязанцев: хруст в спине с отеками требует обращения к врачу

Фото: Staras / Shutterstock / Fotodom

Иногда хруст или щелчки в спине могут быть признаками развивающихся патологий, рассказал хирург, травматолог-ортопед Михаил Рязанцев. Об опасном хрусте в спине он предупредил в беседе с «Газетой.Ru».

Хруст и щелчки в позвоночнике, по его словам, распространены, особенно у девушек худощавого телосложения, и если не сопровождаются болью и отеком, не требуют обращения к врачу. Однако при боли и отеках и снижении качества жизни стоит проконсультироваться со специалистом — причины хруста могут быть патологическими.

«Среди них — слабость мышечного корсета, и такие нарушения функционального характера, как грыжи и протрузии. Кроме того, подобный ответ организма может быть косвенным признаком артроза», — рассказал Рязанцев.

При лечении патологий, вызывающих хруст в спине, добавил он, в случае отсутствия показаний к проведению операции назначается курс комплексного консервативного лечения: массажа, физиотерапии и специальной гимнастики.

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      Александра Лисица
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