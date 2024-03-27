53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для Vogue

53-летняя модель Наоми Кэмпбелл снялась в полупрозрачной юбке для Vogue

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде для греческой версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного издания.

На размещенном снимке 53-летняя манекенщица предстала перед камерой в платье, оформленном объемными лямками в виде дуг. Кроме того, видно, что низ изделия дополняет полупрозрачная юбка, сквозь ткань которой просвечивают трусы с высокой посадкой.

Автором данной съемки стал британский модный фотограф Ник Найт. Известно, что он работал с моделью Кейт Мосс и сотрудничал с такими изданиями, как Dazed и i-D.

В феврале сообщалось, что Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного британского бренда Burberry. Тогда модель вышла на подиум, который проходил в парке «Виктория» в Восточном Лондоне, в темно-зеленом вязаном платье длины миди без бретелей.