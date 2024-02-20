53-летняя Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного бренда

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой показа Burberry

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного британского бренда Burberry. Соответствующий материал публикует The Guardian.

53-летняя манекенщица вышла на подиум, который проходил в парке «Виктория» в Восточном Лондоне, в темно-зеленом вязаном платье длины миди без бретелей. Помимо этого, звезда надела черные грубые ботинки на каблуке.

Кроме того, стилисты распустили волосы знаменитости и сделали ей макияж в нейтральных тонах. Образ Кэмпбелл дополнили массивные серьги золотистого цвета.

Отмечается, что данный показ стал заключительным на Неделе моды в Лондоне.

Ранее в феврале девушки вышли на подиум со скотчем вместо одежды на Неделе моды. Манекенщицы приняли участие в шоу Angel Orensanz Foundation, организованного проектом Black Tape Project, который в 2018 году запустил художник Джоэль Альварес.