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18:30, 20 февраля 2024Ценности

53-летняя Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного бренда

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой показа Burberry

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного британского бренда Burberry. Соответствующий материал публикует The Guardian.

53-летняя манекенщица вышла на подиум, который проходил в парке «Виктория» в Восточном Лондоне, в темно-зеленом вязаном платье длины миди без бретелей. Помимо этого, звезда надела черные грубые ботинки на каблуке.

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Кроме того, стилисты распустили волосы знаменитости и сделали ей макияж в нейтральных тонах. Образ Кэмпбелл дополнили массивные серьги золотистого цвета.

Отмечается, что данный показ стал заключительным на Неделе моды в Лондоне.

Ранее в феврале девушки вышли на подиум со скотчем вместо одежды на Неделе моды. Манекенщицы приняли участие в шоу Angel Orensanz Foundation, организованного проектом Black Tape Project, который в 2018 году запустил художник Джоэль Альварес.

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      Екатерина Ештокина
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