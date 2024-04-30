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23:48, 30 апреля 2024Наука и техника

Пентагон заявил о сильной задержке программы межконтинентальной ракеты Sentinel

Пентагон: программа межконтинентальной ракеты Sentinel сильно задерживается

Фото: U.S. Air Force / Wikimedia

Заместитель шефа Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант признал, что реализация программы межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel сильно задерживается, сообщает РИА Новости.

По его словам, оборонному ведомству следовало сразу заниматься улучшением взаимодействия со своими подрядчиками, которые занимаются реализацией данной программы.

Ранее стало известно, что летные испытания новой МБР Военно-воздушных сил (ВВС) США LGM-35A Sentinel отложили более чем на два года. Изначально первые летные испытания ракеты планировали провести в декабре 2023 года. Согласно новым документам, испытания проведут не ранее февраля 2026 года. Представитель ВВС отметил, что испытания перенесли из-за задержек поставок компонентов для оборудования наведения.

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      Марина Совина
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