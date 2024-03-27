Актриса Ева Мендес объяснила уход из кино после отношений с Гослингом

Актриса Ева Мендес рассказала, что ушла из кино ради двоих детей от Гослинга

Голливудская актриса Ева Мендес объяснила свой уход из кино после начала отношений с актером Райаном Гослингом. Слова звезды приводит издание People.

Мендес заявила, что перестала сниматься ради того, чтобы проводить больше время с супругом и двумя детьми. «Мы это не проговаривали, но я думала так: "Хорошо, он будет работать, и я тоже буду работать — просто буду работать домохозяйкой"», — пояснила она.

Актриса отметила, что отказ от карьерных амбиций дался ей легко. Она также подчеркнула, что не прекращала работу насовсем, а только перестала сниматься в кино. «Просто на съемки обычно приходится уезжать, а это было не для меня», — призналась она.

Мендес высоко отметила актерский талант мужа и заявила, что восхищается его преданностью ремеслу и перфекционизмом. Она также высказалась о выступлении своего мужа на церемонии вручения премии «Оскар». Во время мероприятия Гослинг спел песню I’m Just Ken из фильма «Барби». «Он пошел и сделал свою работу. Просто он действительно хорошо справляется со своей работой, сделал её и вернулся домой», — отметила она.

Звездная чета узаконила отношения в 2022 году. Мендес и Гослинг начали встречаться в 2011 году. У них есть две дочери —девятилетняя Эсмеральда Амада и семилетняя Амада Ли.

Ранее Мендес заявила, что в ее сфере деятельности оказалось непозволительным отдавать приоритет семье.