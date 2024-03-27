Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:50, 27 марта 2024Культура

Актриса Ева Мендес объяснила уход из кино после отношений с Гослингом

Актриса Ева Мендес рассказала, что ушла из кино ради двоих детей от Гослинга

Фото: Gus Ruelas / Reuters

Голливудская актриса Ева Мендес объяснила свой уход из кино после начала отношений с актером Райаном Гослингом. Слова звезды приводит издание People.

Мендес заявила, что перестала сниматься ради того, чтобы проводить больше время с супругом и двумя детьми. «Мы это не проговаривали, но я думала так: "Хорошо, он будет работать, и я тоже буду работать — просто буду работать домохозяйкой"», — пояснила она.

Актриса отметила, что отказ от карьерных амбиций дался ей легко. Она также подчеркнула, что не прекращала работу насовсем, а только перестала сниматься в кино. «Просто на съемки обычно приходится уезжать, а это было не для меня», — призналась она.

Мендес высоко отметила актерский талант мужа и заявила, что восхищается его преданностью ремеслу и перфекционизмом. Она также высказалась о выступлении своего мужа на церемонии вручения премии «Оскар». Во время мероприятия Гослинг спел песню I’m Just Ken из фильма «Барби». «Он пошел и сделал свою работу. Просто он действительно хорошо справляется со своей работой, сделал её и вернулся домой», — отметила она.

Звездная чета узаконила отношения в 2022 году. Мендес и Гослинг начали встречаться в 2011 году. У них есть две дочери —девятилетняя Эсмеральда Амада и семилетняя Амада Ли.

Ранее Мендес заявила, что в ее сфере деятельности оказалось непозволительным отдавать приоритет семье.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянка заявила, что в «Крокусе» убили мало людей, и попыталась оправдаться. Что она рассказала полицейским?

      Чипированный Маском человек рассказал об изменениях в жизни

      Пластический хирург предрек Кологривому роли бомжей

      Актриса Ева Мендес объяснила уход из кино после отношений с Гослингом

      Чудом избежавший пожара в «Зимней вишне» танцор опоздал в «Крокус» в день атаки

      Роскошную квартиру Карла Лагерфельда в Париже продали за 10 миллионов евро

      Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

      Нетаньяху заявил о послании ХАМАС о невозможности изолировать Израиль

      Известная актриса завещала наследникам клад и квартиру за 150 миллионов рублей

      HeadHunter одобрили перерегистрацию с Кипра на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше