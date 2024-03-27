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20:05, 27 марта 2024Мир

Аналитик заявил о непрофессионализме польской армии

Аналитик Онуфриенко: армия Польши непрофессиональна и не имеет опыта

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Армия Польши непрофессиональна, не проходила обкатку на фронте и не имеет боевого опыта. С таким заявлением выступил аналитик Михаил Онуфриенко, его цитирует РИА Новости.

«Реального боевого опыта у нее нет. Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Войско польское никогда этим не занималось. Участие в акциях НАТО, которые проводили за последние два десятка лет, ничего не дало», — сказал военный эксперт.

По словам Онуфриенко, в последний раз польская армия по-настоящему воевала с украинскими националистами. «Послать десять человек в Афганистан — это ни о чем», — заключил он.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что в польской армии может быть введена обязательная воинская служба.

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      Виктория Кондратьева
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