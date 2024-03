В Польше предложили вернуть обязательную воинскую повинность

Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера предложил вернуть воинскую повинность

Польше необходимо задуматься о введении обязательной воинской службы. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в эфире YouTube-канала This Is IT — Maciej Kawecki.

По мнению Северы, Польше необходимо начать дискуссии об обязательной воинской повинности. Он подчеркнул, что воинская служба может быть связана не только со строевой подготовкой, но и с работой в сфере логистики и в киберпространстве.

«Я не до конца понимаю, почему для нас эта дискуссия так трудна», — заявил глава Бюро нацбезопасности. Он подчеркнул, что быть поляком не значит бежать из страны в случае военного конфликта. Чиновник также отметил, что после начала военного положения выезд мужчин призывного возраста из страны будет затруднен.

Ранее Польша заключила военные контракты на сумму более 7 миллиардов долларов. Также польская армия планирует потратить еще 2 миллиарда долларов на подготовку местной инфраструктуры.