Выстреливший в российского депутата из реактивного огнемета мужчина получил срок

Житель Архангельска сел на 21 год за убийство авторитета и покушение на депутата

В Архангельске суд приговорил к 21,5 года лишения свободы 49-летнего местного жителя, который расправился с криминальным авторитетом и выстрелил из реактивного огнемета в депутата Приморского района Архангельской области Алексея Пеункова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Мужчина признан виновным в организации и пособничестве расправы над пятью людьми и покушении.

По данным СК, он причастен к расстрелу с чердака из пистолета-пулемета «АГРАМ 2000» с глушителем двух мужчин 17 октября 1996 года. Также осужденный ликвидировал авторитета — в 2003 году он пытался его устранить с помощью самодельного радиоуправляемого взрывного устройства, однако тот выжил, а год спустя жертву нашли с огнестрельными ранениями головы и шеи в салоне его автомобиля.

Также осужденный организовал расправу над директором коммерческой организации 12 марта 2000 года. Предприниматель выжил, но через два года пули киллера достигли цели.

4 октября 2005 года в депутата Пеункова выстрелили из реактивного пехотного огнемета «РПО-А» в окно офисного помещения на улице Дачная в Архангельске. Никто не пострадал, так как он и пятеро его знакомых перед покушением перешли в другое помещение офиса, отгороженное несущими стенами кирпичной кладки.

1 февраля сообщалось, что в Архангельске завершено расследование уголовного дела двух членов организованной преступной группировки «Левобережные» — перед судом предстанут главарь и киллер.