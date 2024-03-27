Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ о теракте в «Крокусе»

Армения не стала присоединяться к заявлению ПА ОДКБ о теракте в «Крокусе»

Армения не стала присоединяться к заявлению Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), осуждающей теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Национального собрания (НС) республики Нелли Гулян, передает «Sputnik Армения» в Telegram.

«Предложение было отклонено ввиду заморозки участия страны в организации», — сообщила она.

Пресс-секретарь объяснила, что отказ Еревана обусловлен исключительно фактором ОДКБ. Армения заморозила свое участие в объединении: не блокирует решения организации, но и не участвует в принятии решений.

