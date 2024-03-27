Австрийские полицейские раскрыли содержимое посылок из российского посольства

Полиция Вены: в посылках от посольства РФ были подарки с конфетами и календарями

Австрийские полицейские получили от российского посольства конфеты и календари в качестве благодарности за охрану дипведомства во время проведения президентских выборов. Об это сообщает пресс-служба полиции Вены в соцсети Х.

«Уточнение по поводу принятых подарков от российского посольства: это изображенный на фото календарь и коробка шоколадных конфет», — раскрыли в канцелярии содержимое посылок, опубликовав соответствующее изображение.

21 марта Центризбирком сообщил о победе Владимира Путина на президентских выборах. Он набрал 87,28 процента голосов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты Путина не имеют прецедентов.