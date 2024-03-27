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12:46, 27 марта 2024Россия

Россиянам напомнили о возможности бесплатно получить психологическую помощь

Депутат Леонов: сегодня есть бесплатные горячие линии психологической помощи

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сегодня в России существуют бесплатные горячие линии психологической помощи, на которые может обратиться любой гражданин со своей проблемой, напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру», комментируя выросшее число обращений к специалистам после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Сегодня есть бесплатные горячие психологические линии. Любой гражданин может обратиться. Что касается штатных психологов, к которым люди бы могли обратиться бесплатно, то они есть в поликлиниках, стационарах, но в ограниченном количестве», — поделился Леонов.

Горячая линия психологической поддержки пострадавших в «Крокус Сити Холле» и их родственников усилена. Информация об этом в воскресенье появилась в Telegram-канале Минздрава России. Обратиться за помощью можно по телефону +7 (495) 637-70-70.

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Ранее стало известно, что в России на фоне теракта возросло число обращений граждан к психологам. Пациенты обращаются за помощью с паническими атаками и подавленным состоянием. Такие проблемы также возникают у россиян на фоне постоянных обстрелов Белгорода.

Доктор психологических наук Вера Никишина в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что для того, чтобы помочь пережить трагедию и тяжелое психологическое состояние, нужно установить четкий ритм и последовательность действий на протяжении дня. Чем более стабильным будет образ жизни человека в первые дни после столкновения с травматическим событием, тем меньше рисков и возможных последствий оно даст в будущем.

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      Алена Шевченко
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