Бывшего начальника отдела ГИБДД задержали за организацию незаконных перевозок

Экс-начальника отдела ГИБДД Альшеевского района обвинили в незаконных перевозках

В Башкортостане задержали 52-летнего бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Альшеевскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по республике Евгений Каневский.

По данным ведомства, в феврале 2022 года мужчина купил автомобиль ГАЗ и организовал незаконные пассажирские перевозки в районе. Он зарегистрировал транспорт на знакомого, который стал водителем маршрутного такси. Позже водителя задержали за нетрезвое вождение, но бывший правоохранитель приказал ему продолжить возить пассажиров, пообещав покровительство. 8 февраля 2024 года один из подчиненных фигуранта остановил водителя маршрутки и заметил, что тот лишен прав, но по указанию начальника отпустил его.

Сотрудники ФСБ задержали экс-полицейского, когда он получал деньги за незаконный бизнес. Мужчина обвиняется по статье 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») и 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ. Он признал вину и был уволен со службы.

В МВД по Республике Башкортостан «Ленте.ру» добавили, что сейчас проводится проверка в отношении инспектора, выполнившего незаконное требование руководителя.

